Opvallende transfer in de maak? 'Club Brugge laat oog vallen op sterkhouder van... Cercle Brugge'

Cercle Brugge kan deze zomer nog een belangrijke speler zien vertrekken. Dan gaat hem om Alan Minda. De aanvaller kan op heel wat interesse rekenen.

Minda kwam in 2023 over voor zo'n 2 miljoen euro van Independiente. Hij werd een basisspeler bij de Vereniging en dat leverde hem een plaats op bij de nationale ploeg van Ecuador.

Sinds maart 2024 speelde hij al 14 interlands. Afgelopen seizoen kwam hij 42 keer in actie en was hij goed voor drie doelpunten en zes assists.

Hoewel hij dus geen fantastisch seizoen achter de rug heeft, wordt hij nog steeds gezien als een speler met veel potentieel. Eerder raakte al bekend dat hij in de belangstelling staat bij het Braziliaanse Vasco da Gama.

Maar er zouden nog meer geïnteresseerden zijn. Transferexpert Ekrem Konur meldt dat Parma en AS Monaco ook hun oog hebben laten vallen op de 22-jarige aanvaller.

De relatie tussen Cercle en Monaco zou hier een groot voordeel kunnen zijn. Ook Club Brugge zou interesse tonen. Zou het tot een verrassende JPL-transfer kunnen komen?

