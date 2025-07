STVV slaat opnieuw toe en heeft achtste zomeraanwinst beet: Japanse aanwinst moet fans in extase brengen

STVV heeft zomeraanwinst nummer acht(!) beet. Taiga Hata komt over van Shonan Bellmare uit zijn thuisland, Japan.

STVV gaat hard deze zomer. De Limburgse club heeft vrijdag zijn achtste zomertransfer afgerond. Het nieuws zat er al een tijdje aan te komen, maar werd nu officieel bekendgemaakt.

Taiga Hata is vanaf nu een speler van STVV. De 23-jarige Japanner komt over van Shonan Bellmare uit zijn thuisland. Hij is een linksback met, ondanks zijn leeftijd, al heel wat ervaring.

Vijf seizoenen lang was hij een vaste waarde bij Shonan Bellmare. In totaal speelde hij 128 wedstrijden in J-League, de hoogste afdeling in Japan. Sportief directeur André Pinto is blij met de nieuwe aanwinst.

"De supporters op Stayen zullen de inzet en duelkracht van Taiga zeker waarderen. Zijn energieke spelstijl sluit aan bij de clubcultuur. Naast zijn fysieke kracht beschikt Hata ook over de nodige technische bagage. Taiga zal dus op defensief en offensief vlak zijn bijdrage leveren", klinkt het.

Hata reageerde ook zelf al kort op zijn transfer. "Ik hoor dat de STVV-supporters houden van strijdlust. Ik ben klaar om keihard te vechten voor onze geel-blauwe kleuren. Het is een droom om bij STVV in de voetsporen van illustere landgenoten als Endo, Tomiyasu en Kagawa te kunnen treden", zegt hij.