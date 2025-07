Transfersoap gaat verder: 'AC Milan en Ardon Jashari zetten Club Brugge onder grote druk'

Ardon Jashari heeft al een persoonlijk akkoord met AC Milan, maar de onderhandelingen met Club Brugge verlopen moeizaam. En zo blijft het ondertussen toch nog wat koffiedik kijken wat er zal gebeuren.

De Zwitserse middenvelder Ardon Jashari zelf hoopte de deal te kunnen volmaken voor hij met blauw-zwart op oefenstage zou moeten naar Londen. Op die manier zou hij meteen naar Milaan kunnen verhuizen.

De Milanezen hebben al een flink bod gedaan om hem los te weken bij Club Brugge, maar blauw-zwart blijft voorlopig weerspannig en wil nog wat extra miljoenen vangen voor hem.

📰 @DiMarzio: #Milan are convinced they have done their best for Jashari. pic.twitter.com/9TPjUUKlwU