Besnik Hasi kondigt opkuis aan en heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Er is niet voor iedereen plaats"

Anderlecht-coach Besnik Hasi gaf een update over de zomermercato. Hij geeft aan dat sowieso nog spelers moeten vertrekken, vooral op het middenvelder.

Het is een drukke zomer bij Anderlecht. De club kondigde zaterdag de komst van Ilay Camara aan, wat van van hem al de zesde zomeraanwinst maakt.

Op uitgaan vlak loopt het een heel pak minder vlot. En dat terwijl paars-wit met een aantal spelers zit waar nog een oplossing voor gevonden moet worden.

Na de gewonnen oefenwedstrijd tegen het Griekse Aris Thessaloniki (1-0), gaf coach Besnik Hasi een update over de transferperiode. "De club werkt nog aan de mercato", zegt hij volgens Sudinfo.

"Het bestuur weet wat we nog nodig hebben", gaat Hasi verder, die zelf weet wat er nog binnen moet komen. "We missen nog snelheid."

"Er zullen ook nog vertrekken zijn, vooral op het middenveld. Daar zijn veel spelers, en er zal niet voor iedereen plaats zijn. We zullen zien wie wil of kan vertrekken in de komende weken", besluit hij. Een stevige waarschuwing voor de kern, en met name de middenvelders.