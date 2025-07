Gewezen Gouden Schoen heeft absolute toptransfer beet

De voormalige topscorer had België veroverd door te eindigen als Profvoetballer van het Jaar, vice-kampioen te worden en de Beker van België te winnen, maar vooral door de Gouden Schoen te veroveren.

Tijdens zijn tijd in België, heeft Paul Onuachu de velden van de Jupiler Pro League in vuur en vlam gezet en Genk blij gemaakt met zijn 73 doelpunten. Toch is de grote aanvaller er nooit in geslaagd om door te breken na zijn vertrek.

Nigeriaanse topschutter

Zijn tijd bij Southampton in de Premier League was niet bepaald succesvol. Uitgeleend aan Trabzonspor in Turkije, heeft de Nigeriaan echter zijn vorm teruggevonden en 15 doelpunten gemaakt in 21 wedstrijden.

Hij heeft snel de lokale supporters voor zich gewonnen en is nu definitief eigendom van de club uit de Super Lig. Trabzonspor heeft 5,6 miljoen euro betaald voor zijn diensten, de voormalige Gouden Schoen (2021) zal nu de Turkse club moeten helpen om de regerend kampioen Galatasaray van de troon te stoten.

Ondertussen zit Genk alweer met een nieuwe topspits die het helemaal aan het waarmaken is. Ook Tolu Arokodare lijkt ondertussen op weg naar een toptransfer.