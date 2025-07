Speelt Union SG verrassende speler nog kwijt voor lucratief avontuur in Saoedi-Arabië?

Zal Anthony Moris bij Union Saint-Gilloise blijven? Dat leek altijd de wens te zijn van de Luxemburgse doelman, maar interesse uit Saoedi-Arabië kan de situatie doen veranderen.

Anthony Moris heeft een uitstekend seizoen gehad bij Union Saint-Gilloise. Ondanks alle aanvallende drukte was de Luxemburgse doelman een van de grote architecten van de triomf van Union.

Champions League spelen?

Het is dan ook logisch dat de 35-jarige voormalige doelman van Standard, Sint-Truiden, Mechelen en Virton erg graag de volgende Champions League wil spelen. Dit verklaart waarom de interesse van Nice enkele weken geleden werd afgewezen.

Dat is nog niet alles. Volgens informatie van onze collega's van de IPM-groep heeft Anthony Moris ook een aanbod ontvangen van FC Metz, dat op zoek is naar een vervanger voor een zekere Arnaud Bodart.

Anthony Moris trekt de aandacht van een club uit Saoedi-Arabië

De doelman van Union had een basisplaats kunnen krijgen in de Ligue 1, in een van de vijf grote Europese competities, door de ex-doelman van de Luikse club te vervangen, maar ook die interesse is naar verluidt afgewezen. Wil Moris de Champions League spelen met Union? Zo lijkt het zeker en vast.

Maar wat zou er gebeuren als er een groot financieel aanbod op tafel kwam? Volgens dezelfde bron is Moris ook het onderwerp van concrete belangstelling van de Saoedische club Al Khaleej. In 2020 aangekomen bij Union, heeft Anthony Moris nog een jaar contract, met een extra seizoen als optie. Zijn toekomst na 2026 is dus niet gegarandeerd, hoewel het wederzijdse verlangen zou zijn om zijn contract te verlengen bij het Parc Duden.