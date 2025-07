'Club Brugge wil uitpakken en doet miljoenenbod voor jonge parel'

Club Brugge toont namelijk interesse in Hugo Camberos. Dat is een 18-jarige Mexicaanse rechtsbuiten van Deportivo Guadalajara. Daar maakte hij de afgelopen tijd de nodige indruk.

De jonge winger heeft ondertussen op Transfermarkt al een marktwaarde van 2,5 miljoen euro. De Mexicaanse jeugdinternational zou nu wel de stap willen maken naar het buitenland.

🤯🇧🇪 BREAKING: Chivas REJECTED an offer from CLUB BRUGGE for HUGO CAMBEROS.



The 18-year-old winger still has chances to leave this summer. His contract expires in December and his desire is to play in Europe. 🇲🇽



Via @CLMerlo pic.twitter.com/xipCM8fKtB