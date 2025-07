Anderlecht moet beginnen verkopen, maar eerste bod is op speler die ze niet echt willen laten vertrekken

RSC Anderlecht heeft al flink toegeslagen op de transfermarkt deze zomer. Met vijf inkomende transfers is het huiswerk al voor een groot deel gemaakt, maar om nog extra offensieve slagkracht binnen te halen, moet er eerst verkocht worden. De Brusselse club heeft immers beperkte slagkracht.

Hoewel sportief directeur Olivier Renard de kern kwalitatief breder wil maken, zit er voorlopig weinig financiële ruimte in de kas. De club kijkt dan ook richting mogelijke uitgaande transfers om opnieuw te kunnen schakelen op de markt, vooral in het aanvallende compartiment.

In die context komt de naam van Nilson Angulo steeds nadrukkelijker naar voren. De 22-jarige Ecuadoraan wordt gevolgd door onder andere Sevilla, waar coach Matías Almeyda in hem een strategische versterking ziet voor het seizoen 2025/2026. Sevilla zou volgens Zuid-Amerikaanse bronnen al een bod van vijf miljoen euro hebben uitgebracht.

Bij Anderlecht geloven ze nochtans sterk in Angulo. De club ziet hem als een ruwe diamant met groeimarge en potentieel voor meerwaarde in de toekomst. Een vertrek is dus zeker geen prioriteit, al geldt er intern een duidelijke logica: bij een goed bod is iedereen te koop.

Naast Sevilla zouden ook Lille en Braga interesse tonen in Angulo, maar de Spanjaarden lijken het meest concreet. De vraag blijft of hun openingsbod voldoende is om de Brusselaars te overtuigen. Het vast bedrag van 3,5 miljoen euro, aangevuld met bonussen, is zeker niet min, maar zeker nog niet wat Anderlecht écht wil.

Anderlecht bekijkt de opties. Wil het nog scoren op de markt met een extra spits of vleugelaanvaller, dan moet het verkopen. Maar dan moet de juiste prijs wel op tafel komen.