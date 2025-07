Club Brugge lonkt ook naar deze Rode Duivel om vertrek van Talbi op te vangen

Na het vertrek van Chemsdine Talbi moet Club Brugge op zoek naar extra versterking voor de flank. Eerder viel al de naam van ex-Anderlecht-speler Samuel Edozie, maar Sacha Tavolieri meldt nu ook interesse in een Rode Duivel.

Club Brugge overweegt een opvallende terugkeer naar eigen bodem met de interesse in Cyril Ngonge. De 24-jarige Belgische flankaanvaller staat op de radar van blauw-zwart, dat op zoek is naar offensieve versterking na het vertrek van Chemsdine Talbi naar Sunderland.

Ngonge, opgeleid bij Club en later actief bij onder meer FC Groningen en Hellas Verona, kende een sterke periode in Italië, wat hem in januari nog een transfer opleverde naar Napoli. Daar kwam hij echter nauwelijks aan spelen toe, waardoor een zomertransfer steeds waarschijnlijker lijkt.

De aanvaller beschikt nog over een contract bij Napoli, maar het is duidelijk dat hij niet in de plannen van coach Antonio Conte voorkomt. Daardoor kan een vertrek deze zomer bespreekbaar zijn, en Club Brugge is één van de ploegen die de situatie op de voet volgt.

Voor Club zou het een interessante zet zijn: Ngonge is polyvalent, heeft snelheid en vista, en kent het Belgische voetbal. Bovendien zou hij de ervaring uit Serie A kunnen meebrengen in een jonge, heropbouwende Brugse kern.

Of een terugkeer naar België ook de voorkeur geniet van de speler zelf, valt nog af te wachten. Ngonge werd de voorbije maanden ook gelinkt aan andere buitenlandse clubs, waardoor Club mogelijk met stevige concurrentie te maken krijgt.