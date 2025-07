Daar is hij eindelijk: Standard kondigt 9e zomertransfer aan, die aansluit op stage

De officiële bevestiging is er eindelijk. Rafiki Said is een speler van Standard en zal zijn nieuwe teamgenoten vervoegen op de stage in Le Touquet.

We wisten dat Rafiki Saïd (25 jaar) zijn medische tests zou afleggen op maandag met als doel zich bij de groep van Standard aan te sluiten tijdens de stage in Le Touquet. Het enige wat nog moest gebeuren, was de timing van de officiële aankondiging van zijn transfer: dat gebeurde stipt om 21.00 uur maandagavond.

Saïd komt dus wel degelijk over van ESTAC Troyes, waar hij sinds 2023 actief was en waar hij 72 wedstrijden speelde met 18 doelpunten en 10 assists. De Comorese international (13 caps, 7 doelpunten) werd opgeleid bij Brest en speelde ook voor Nîmes.

"Rafiki Saïd is een krachtige speler, snel en in staat om het verschil te maken voor doel. Hij komt van een sterk seizoen bij Troyes en past perfect in het profiel dat we misten in de selectie. We zijn erg blij dat we op hem kunnen rekenen", aldus sportief directeur Marc Wilmots.

De speler zelf sprak ook via de officiële website van de club. "Na twee zeer goede seizoenen bij Troyes voelde ik dat het nu het ideale moment was om een ​​nieuwe stap te zetten in mijn carrière. Ik denk dat Standard een mooie uitdaging voor me is en ik kijk ernaar uit om de club, de stad en de supporters te leren kennen."

Rafiki Saïd zal snel aansluiten bij de groep van Mircea Rednic op de zomerstage van Standard in Le Touquet. Volg al het nieuws over deze stage bij ons dankzij onze reporter, Loïc, ter plaatse.