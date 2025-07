Gaat Lionel Messi nog wat extra miljoenen scheppen? Argentijnse superster kan sensationele transfer maken

De Saoedische topclub Al-Ahli bereidt zich voor op een nieuwe poging om Lionel Messi binnen te halen. Volgens L'Équipe wil de club toeslaan zodra zijn contract bij Inter Miami eind dit jaar afloopt. Het zou gaan om een transfer in december, wanneer de Argentijn opnieuw transfervrij wordt.

Het is niet de eerste keer dat Saoedi-Arabië probeert Messi te verleiden. In de zomer van 2023, na zijn vertrek bij PSG, stond het land al klaar met een indrukwekkend aanbod. Toen koos Messi uiteindelijk voor een Amerikaans avontuur bij Inter Miami. Maar intussen is de ambitie in het Midden-Oosten nog gegroeid, zeker met het oog op het WK van 2034, dat in Saoedi-Arabië georganiseerd wordt.

Al-Ahli, de huidige winnaar van de Aziatische Champions League, ziet in Messi niet alleen een sportieve versterking, maar ook een symbool voor de verdere internationalisering van het Saoedische voetbal. De club is vastberaden om het prestige van de competitie verder op te krikken, en Messi wordt daarbij als absolute kroon op het werk gezien.

De details van de onderhandelingen zijn nog niet bekend, maar duidelijk is dat Saoedi-Arabië bereid is om diep in de buidel te tasten. Financieel zou Messi opnieuw tot de absolute top van het voetbal kunnen behoren, mocht hij op het aanbod ingaan. De 38-jarige aanvaller heeft in ieder geval de luxe om te kiezen.

Inter Miami hoopt Messi alsnog langer te kunnen houden. De club is tevreden over zijn impact op en naast het veld en wil hem graag aan boord houden als uithangbord van het Amerikaanse voetbal. Ook Messi zelf voelt zich thuis in Florida, maar houdt zijn opties open richting het einde van het jaar.

Wat Messi zal beslissen, is nog onduidelijk. Maar met Al-Ahli en Saoedi-Arabië opnieuw op het toneel, lijkt een nieuw en laatste (?) hoofdstuk in zijn carrière zich stilaan aan te kondigen.