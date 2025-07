Hans Vanaken tempert verwachtingen bij Club Brugge: "Gelukkig komen zij eraan"

Club Brugge startte maandag zijn zomerstage in Londen, maar kapitein Hans Vanaken waarschuwt meteen voor de moeilijke weken die komen.

“We moeten door stevige voorrondes om de Champions League te halen", zegt hij bij VTM Nieuws. “We zullen er meteen in moeten vliegen, want de tegenstand is van hoog niveau.”

Toch rekent Vanaken erop dat blauw‑zwart nog zoekende zal zijn. “De automatismen van vorig jaar zijn voor een deel weg", erkent hij. Heel wat sterkhouders vertrokken deze zomer, waardoor het elftal opnieuw moet worden ingespeeld. “Gelukkig komen er nieuwe jongens, maar die moeten we nog inpassen in ons systeem.”

Hij ziet die uitgaande transfers als een compliment. “Het toont gewoon dat we een fantastisch seizoen achter de rug hebben", aldus Vanaken. “Die interesse is iedereen gegund – tegen de juiste prijs natuurlijk."

De eerste trainingsdagen staan daarom vooral in het teken van afstemming. “We zullen tijd nodig hebben om onze beste vorm te vinden", benadruke de drievoudige Gouden Schoen. De voorbereiding in Londen moet een basis leggen, maar Vanaken verwacht pas later deze zomer echte vooruitgang.

Een vraagteken blijft de linksachter. Na het vertrek van Maxim De Cuyper schuift nu de jonge Jorne Spileers door. Vanaken merkt op: “Jorne heeft die plek voorlopig ingenomen, maar hij heeft nog een lange weg te gaan.” Ook op andere posities wachten nog versterkingen.