"In het voetbal kan het snel keren": hoe De Mil zijn toekomst bij Charleroi ziet

Rik De Mil besloot, ondanks een concreet aanbod van Antwerp, om bij Charleroi te blijven. Bovendien verlengde hij zijn contract bij de Carolo's.

Rik De Mil besloot een tijdje geleden om bij Charleroi te blijven. Dit ondanks concrete interesse van Antwerp, terwijl hij ook in de belangstelling stond bij KAA Gent.

Maar hij blijft niet gewoon bij Charleroi. De trainer verlengde ook nog eens zijn contract bij de Carolo's. Een opvallende move, maar De Mil heeft er een duidelijke uitleg voor.

"Ik ben altijd heel ambitieus geweest, maar ik sta evengoed met de voeten stevig op de grond. De realiteit is dat het in het voetbal snel kan verkeren. Dat ik ondertussen al de langst zittend e trainer van 1A ben, zegt in dat opzicht al genoeg", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

"Die contractverlenging is dan ook vooral een manier om te tonen dat er hier een project klaarligt voor meerdere jaren, maar waarbij ik ook zeer duidelijk aangegeven heb dat ik ambitieus ben", gaat De Mil verder.

"Er zijn dan ook duidelijke afspraken gemaakt voor het geval het opnieuw zeer goed loopt of er een ander mooi project langskomt. Maar wanneer ik hier ooit vertrek, wil ik dat doen met het gevoel dat ik iets heb bijgedragen aan deze club", besluit hij.