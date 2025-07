Lever hij Anderlecht nog miljoenen op? Nieuwe club meldt zich voor aanvaller van paars-wit

Nilson Angulo trekt opmerkelijke interesse uit Spanje. Na FC Sevilla heeft ook Villarreal een groot bod uitgebracht.

Nilson Angulo blijft nog steeds een mysterie voor de supporters van Anderlecht. De Ecuadoraanse vleugelspeler heeft duidelijk veel talent, maar is er nog niet in geslaagd om zijn kwaliteiten om te zetten in statistieken.

Maar op slechts 21-jarige leeftijd heeft Angulo nog veel ruimte om te groeien. Bovendien is hij een van de weinige wingers van RSCA die beschikt over dat onvoorspelbare en explosieve aspect dat zijn concurrenten schrijnend misten in het afgelopen seizoen.

Kortom, Anderlecht dacht niet per se aan een verkoop van zijn Ecuadoraanse international deze zomer, gezien zijn profiel en groeimogelijkheden. Maar nu stromen de aanbiedingen binnen. Na Sparta Praag, wat een minder waarschijnlijke optie lijkt, informeren ook Spaanse clubs.

We spraken eerder al over een bod van 5 miljoen euro (3,5 miljoen en tamelijk haalbare bonussen) van FC Sevilla, dat zou zijn afgewezen door RSC Anderlecht. Maar volgens Zona Mercato is het nu Villarreal dat in de race is en bereid is om 5,5 miljoen euro neer te leggen.

Angulo en de Spaanse club zouden zelfs al een akkoord hebben bereikt, ook al is er nog geen gesprek gevoerd met Sporting Anderlecht. Zal Anderlecht hem deze zomer kunnen houden?