Mee degraderen met Beerschot was geen optie: JPL-club pikt ex-Anderlecht-talent op

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sporting Charleroi staat op het punt om een oude bekende binnen te halen. Antoine Colassin, geboren in Charleroi en daar ook opgeleid, zou in de komende uren officieel voorgesteld worden als nieuwe aanwinst van de Zebra's. De overgang is volgens Sudinfo zo goed als rond.

De 24-jarige aanvaller begon zijn opleiding bij Charleroi tussen 2014 en 2016, alvorens hij naar Anderlecht trok. Bij paars-wit debuteerde hij als prof, maar echt doorbreken deed hij er nooit. Steeds wanneer Colassin elders speelminuten zocht, werd zijn naam steevast gelinkt aan een terugkeer naar Mambourg. Via uitleenbeurten bij onder meer Heerenveen en recent nog Beerschot, vond Colassin eindelijk ritme en vertrouwen. In Antwerpen kende hij zijn beste seizoen tot nu toe: 6 doelpunten en 7 assists, ondanks de moeilijke sportieve context bij Beerschot, dat uiteindelijk degradeerde naar de Challenger Pro League. Een verlengd verblijf bij de Ratten zat er dan ook niet in. Colassin wil op het hoogste niveau blijven voetballen, en Charleroi biedt hem daar nu opnieuw de kans toe. Voor coach Rik De Mil is hij een interessante, polyvalente pion die zowel in de spits als achter de aanvallers kan spelen. Bij Charleroi zien ze in Colassin een profiel dat vergelijkbaar is met dat van Daan Heymans: creatief, beweeglijk en met gevoel voor de laatste pass. Zijn komst past in het bredere plaatje van de zomermercato van de Zebra’s, die zich willen herbronnen na enkele gevoelige uitgaande transfers. Na de eerdere komst van Jakob Napoleon Romsaas en Freddy Mbemba, en met Yassine Khalifi nog op weg van Lille, lijkt de kern van Charleroi stilaan vorm te krijgen. Met Colassin halen ze niet alleen ervaring en diepgang binnen, maar ook een jongen van de streek met iets te bewijzen.