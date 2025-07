Nieuwkomers Diouf en Teague staan bij KV Mechelen elk voor hun aparte uitdagingen: Vanderbiest legt uit hoe het zit

Door Gora Diouf en Ryan Teague (foto) te strikken heeft KV Mechelen een veelbelovende slag geslagen op de transfermarkt. Er komen wel wat uitdagingen bij kijken om de Senegalese verdediger en de Australische international te kunnen inzetten in de competitie.

In een exclusief gesprek met Voetbalkrant schetst KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest wat die uitdagingen juist zijn voor beide inkomende transfers. "Hopelijk duurt het niet te lang om het papierwerk van Gora Diouf in orde te krijgen en kunnen we Ryan Teague snel de nodige minuten geven om klaar te geraken voor de competitie."

Ook Teague stond niet op het wedstrijdblad voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen La Louvière. Dat heeft te maken met de vele uren die de middenvelder nodig had om Mechelen te bereiken. "Het was nog te vroeg, die jongen heeft een reis gehad van veertig uur. Voor hem is het ideaal om op stage te kunnen aansluiten", blikt Vanderbiest vooruit.

Diouf naar Senegal voor zijn visum

KV Mechelen is ook blij om Diouf te kunnen verwelkomen, al zal die nu weer even een ander land moeten opzoeken. "Hopelijk blijft Gora niet te lang weg. Hij zal misschien naar Senegal moeten vliegen om zijn visum in orde te krijgen", deelt Vanderbiest mee. Mechelen duimt dat er geen aanslepende administratieve problemen opduiken.

Technisch directeur Tom Caluwé heeft de verdediger omschreven als een toptransfer. Na een sterk seizoen bij het Zwitserse Sion is het uitkijken of Diouf ook in Mechelen het mooie weer kan maken. "Ik denk dat je hem qua profiel een beetje kunt vergelijken met Redouane Halhal, maar Gora is dan linksvoetig", geeft de KVM-coach nog wat extra informatie.

Vanderbiest lovend over evolutie Halhal

Zo wordt ook gewezen naar nog een andere nieuwkomer. Halhal valt na zijn uitleenbeurt aan Helmond zeker niet uit de toon. "De evolutie van Redouane in drie weken tijd is top. Hij moet nog wat werken aan zijn nonchalance, maar dat is eigen aan een speler. Dat zullen we wel managen."