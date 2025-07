Voormalig talent van Standard heeft nieuw en heel opvallend avontuur beet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mouad El Fanis, een jonge speler die werd opgeleid bij Standard, vertrekt voor een avontuur in het buitenland bij Ħamrun Spartans FC.

Zonder club sinds het einde van zijn contract met Standard een jaar geleden, heeft Mouad El Fanis een nieuwe uitdaging gevonden. De speler, opgeleid langs de Maas, maar ook door de jeugdopleiding van Club Brugge, heeft een contract voor één seizoen getekend bij Hamrun Spartans FC.

"We zijn verheugd de komst van Mouad El Fanis bij Hamrun Spartans Football Club aan te kondigen! [...] Welkom op Malta, Mouad, bij de regerend kampioenen", schrijft de club in zijn verklaring.

Dit is een van de beste clubs van Malta. Het team won liefst vier keer de Maltese Premier League en veroverde zeven Supercups. In Luik speelde de aanvallende middenvelder bij de jeugdploegen.

Hij ging uiteindelijk naar SL16, waar hij onder meer 22 wedstrijden in het profvoetbal speelde in de Challenger Pro League. De 21-jarige speler hoopt zijn carrière nieuw leven in te blazen met deze transfer.

Aanstaande woensdag speelt zijn nieuwe club al een belangrijke wedstrijd. De ploeg van Giacomo Modica neemt het dan in de eerste voorronde van de Champions League op tegen FK Žalgiris Vilnius.