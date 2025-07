Zoon van Marc Wilmots verlaat Patro Eisden: verschillende Pro League-clubs geïnteresseerd

Reno Wilmots zal zijn avontuur bij Patro Eisden niet voortzetten! De voormalige speler van RFC Luik is op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Terwijl Reno Wilmots nog een jaar contract heeft bij Patro Eisden, hebben de Limburgse club en de speler besloten om in onderling overleg uit elkaar te gaan, onthult Sudinfo. De defensieve middenvelder zou niet "op dezelfde golflengte" zitten als het clubproject.

Deze informatie is nogal verrassend, gezien het feit dat hij perfect leek te gedijen in het team waar hij een jaar geleden bij kwam van RFC Liège. Vorig seizoen speelde hij in totaal 34 wedstrijden met de Maasmechelenaren.

Een speler met zoveel ervaring en in topvorm zal zeker de interesse wekken van vele clubs. Diverse teams uit de Challenger Pro League volgen het dossier al van dichtbij.

De zoon van de sportief directeur van Standard Luik zit in de lift. Sinds hij in 2021 tekende bij URSL Visé, heeft hij opeenvolgende seizoenen gespeeld. Na zijn tijd bij RFC Liège heeft hij een nieuwe stap gezet door bij Patro aan te sluiten.

Zijn marktwaarde is alleen maar gestegen sinds hij bij Visé kwam. Voorheen geschat op ongeveer 100.000 euro, is hij nu vijf keer zoveel waard.