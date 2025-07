Nicky Hayen met de handen in het haar: Gustaf Nilsson krijgt zware klap te verwerken

Zware klap voor Gustaf Nilsson: de spits van Club Brugge heeft een overbelasting aan de achillespees. Hij is weken out.

Club Brugge is op dit moment op oefenstage. Dat verloopt niet voor iedereen even vlot... Zo kreeg spits Gustaf Nilsson al een flinke domper te verwerken.

De Zweedse aanvaller heeft volgens Het Laatste Nieuws een overbelasting aan de achillespees opgelopen. Hij had al eens last van de achillespees, maar deze keer aan het andere been.

Hierdoor komt de competitiestart in gedrang voor Nilsson. Club Brugge wil hem klaarstomen voor de Champions League-voorrondes, en gelooft daar ook in.

Maar uiteindelijk blijft het een vraagteken wanneer hij opnieuw fit is. Blauw-zwart zal toch rekening moeten houden met een wekenlange afwezigheid.

Na het vertrek van Ferran Jutgla blijft Romeo Vermant nog over. Tresoldi komt pas 15 juli aan, al is er ook nog Kaye Furo. Nilsson traint dus niet verder op stage.