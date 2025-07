"Rampzalig slecht": STVV grijpt in na groeiende kritiek

Bij STVV zijn ze zich volop aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. De selectie trekt naar Nederland voor een pittige oefenstage, maar eerst deden ze al iets speciaals naar de nieuwe jaargang toe.

Op Stayen is namelijk ... nieuw kunstgras aangelegd. Voor het de derde keer sinds 2011 is het kunstgrasveld nog eens helemaal aangepakt, waardoor er nu een vierde editie ligt.

Hoeveelste veld al voor STVV?

Vorig seizoen klaagden steeds meer teams uit de Jupiler Pro League over het slechte veld op Stayen en dus werd het broodnodig voor De Kanaries om een nieuw veld te laten aanleggen. Dat is nu gebeurd.

Wouter Vrancken is dan ook een tevreden coach over dat nieuwe veld: “We merkten het verschil meteen. De vorige kunstgrasmat was rampzalig slecht geworden."

Wie gaat niet mee op stage?

"Het was voor de spelers echt niet fijn om daar eind vorig seizoen op te voetballen. Nu voel je meteen dat het veld veel zachter is, dat maakt het veel aangenamer", aldus de coach van STVV tegen Het Belang van Limburg.

De selectie vertrok ondertussen naar Hotel Asteria in het Nederlands-Limburgse Venray. Jay-David Mbalanda is ziek en voorlopig niet mee, terwijl Japanse aanwinst Hata nog wacht op een werkvergunning alvorens officieel te mogen meetrainen met de club.