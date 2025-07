Union SG denkt aan voormalige JPL-ster die KAA Gent nog voor 4 miljoen wist te verkopen

Union Saint-Gilloise zal zich willen versterken om ook volgend seizoen competitief te blijven, zelfs in de Champions League. Na enkele vertrekken zouden er ook nieuwe aanwinsten moeten komen.

Naast de jackpot die deelname aan de Champions League vertegenwoordigt, heeft Union Saint-Gilloise onlangs 20 miljoen euro ontvangen voor Noah Sadiki, evenals 4,75 miljoen euro voor Koki Machida. Het is nog niet bekend of dit de laatste vertrekken zijn die we mogen verwachten, maar het budget van Union voor inkomende transfers zal hoger zijn dan in voorgaande seizoenen.

En die inkomsten komen op een goed moment. Union SG moet zich wat versterken om zowel in de Jupiler Pro League als in de Champions League competitief te blijven.

Volgens Transferfeed heeft de club een potentiële versterking op het oog. Het zou gaan om een bekend gezicht in de Jupiler Pro League: Hyun-Seok Hong (26 jaar), die vorige zomer KAA Gent verliet voor Mainz in de Bundesliga.

Hong heeft daar niet kunnen overtuigen. Hij speelde 23 wedstrijden zonder een doelpunt te maken en gaf slechts één assist. Aangekomen voor 4,5 miljoen euro, wordt zijn marktwaarde nu geschat op 3,5 miljoen euro nadat hij een van de beste spelers was in de Jupiler Pro League in het shirt van Gent (104 wedstrijden, 18 goals, 20 assists).

Hyun-Seok Hong ligt nog onder contract bij Mainz tot 2028. Meerdere Belgische clubs, en dus niet alleen Union, zouden geïnteresseerd zijn om hem terug te halen naar de Jupiler Pro League.