Atalanta kijkt naar twee verdedigers uit JPL om defensie te versterken

Atalanta Bergamo heeft de reputatie van regelmatig spelers uit België en Nederland binnen te halen. Zo passeerde niet alleen Charles De Ketelaere al de revue, maar ook Timothy Castagne, Joakim Maehle en anderen droegen het shirt van La Dea.

Het Italiaanse Atalanta Bergamo is de laatste jaren een vaste klant in de top vijf van de Serie A. Dat doet het volgend seizoen met een nieuwe coach, want Gian Piero Gasperini verlaat na vele jaren het schip voor een avontuur bij AS Roma.

In zijn plaats komt Ivan Juric. En de Kroaat zou wel eens een nieuwe verdediger ter beschikking kunnen krijgen. Zo zou Berat Djimsiti Atalanta kunnen gaan verlaten. Voor een vervanger kijkt La Dea naar de Jupiler Pro League.

Volgens transferwatcher Alfredo Pedullà wil Atalanta Joel Ordoñez van Club Brugge binnenhalen. De jonge Ecuadoraan wordt het hof gemaakt door verschillende Europese clubs, maar voorlopig zit hij nog altijd bij Club.

Simic als goedkoop alternatief?

Ordoñez zal vermoedelijk een miljoen of dertig moeten opleveren en dus bekijkt Atalanta ook enkele goedkopere alternatieven. Eén van de andere opties is Jan-Carlo Simic, de centrale verdediger van Anderlecht.

De Serviër zou voor een bedrag rond de tien miljoen euro kunnen losgeweekt worden. Ook Axel Disasi, een Fransman die bij Chelsea speelt, staat op het lijstje van de club van Charles De Ketelaere.