Dit is het bedrag dat Aleksandar Stankovic momenteel van Club Brugge scheidt: niet onoverkomelijk

De overgang van Aleksandar Stankovic naar Club Brugge is nog steeds niet volledig rond, ondanks een eerdere doorbraak in de onderhandelingen. Club en Inter Milaan hebben wel al een principeakkoord bereikt over de transfersom van de middenvelder: die ligt rond de 10 miljoen euro.

De deal leek daarmee op de rails te zitten, maar één belangrijk punt zorgt voor vertraging: de terugkoopclausule. Daarover zijn de twee clubs het voorlopig niet eens, en dat houdt de definitieve afronding van de transfer tegen. Inter wil graag een lage terugkoopoptie bedingen, van zo’n 20 miljoen euro. Zo hopen de Italianen dat ze hun talent, mocht hij zich spectaculair ontwikkelen, relatief goedkoop kunnen terughalen. Club Brugge vindt dat bedrag echter te laag. De Bruggelingen willen de lat liever op 30 miljoen leggen. Zij zien in Stankovic niet alleen een investering op sportief vlak, maar ook een speler met grote doorverkoopwaarde. Een te lage clausule zou die mogelijke winst sterk beperken. Club Brugge wil niet zomaar een tussenstation zijn, terwijl Inter juist controle over de toekomst van hun talent wil behouden. Met Ardon Jashari hebben ze al geleerd dat de transferprijs van een jong talent met potentieel héél snel omhoog kan schieten na matchen in de Champions League. Of de deal er nog komt, hangt af van wie water bij de wijn wil doen. De gesprekken lopen intussen verder. Brugge is duidelijk geïnteresseerd, en Stankovic zelf zou openstaan voor een overstap, maar het laatste woord is nog niet gezegd.