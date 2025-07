Done deal: ambitieuze CPL-club versterkt zich met Ligue 1-spits

SK Beveren wil er volgend seizoen staan in de Challenger Pro League en meedingen voor (de play-offs voor) promotie. Daartoe is het zich flink aan het versterken, nu ook met Yoni Gomis. Die komt over van Strasbourg.

SK Beveren heeft zich versterkt met centrale verdediger Yoni Gomis. De Franse jeugdinternational wordt voor één seizoen gehuurd van RC Strasbourg. De 19-jarige Gomis heeft zowel de Franse als Senegalese nationaliteit en werd geboren in Normandië. General manager Bob Peeters kondigt de transfer trots aan op de webstek van de Waaslanders: “Yoni Gomis is een jonge speler die alle kwaliteiten in zich verenigt om uit te groeien tot een moderne centrale verdediger." Wie is Yoni Gomis volgens Bob Peeters? "In onze gesprekken leerden we hem kennen als een intelligente en vastberaden jongeman, die zijn carrière stap voor stap wil opbouwen. Gomis voegt specifieke kwaliteiten toe aan onze kern: een uitstekend spelinzicht, de durf om door te dekken en het vermogen om te verdedigen in een hoge lijn." WELKOM OP DE FREETHIEL, YONI!



🟡🔵 #skbverbindt pic.twitter.com/yRDfLSLbc2 — SK Beveren (@SKBeveren) July 14, 2025 "Aan de bal koppelt hij technisch vermogen aan een verzorgde, voorwaarts gerichte passing. We waren niet de enige club met interesse, dus we zijn blij dat hij voor het project van SK Beveren kiest." "We bedanken RC Strasbourg voor de constructieve onderhandelingen en het vertrouwen dat ze stellen in onze club, staf en fans om Yoni Gomis te begeleiden in de volgende fase van zijn carrière."