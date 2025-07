17-jarige Belg wordt onder de lof bedolven: "Ze hebben goud in handen met hem"

Jorthy Mokio, de 17-jarige Belgische middenvelder van Ajax, oogst volop lof in de Nederlandse media na zijn sterke prestaties in de voorbereiding. In het oefenduel tegen het Griekse PAOK Saloniki (2-1) was Mokio opnieuw een uitblinker, en verschillende analisten zien in hem een titularis.

Door de afwezigheid van Davy Klaassen verscheen Mokio aan de aftrap als verdedigende middenvelder. Ondanks zijn jonge leeftijd toonde hij meteen zijn kwaliteiten: vista, positioneel inzicht en een opvallende rust aan de bal. Het Algemeen Dagblad prijst zijn lichaamsbeweging waarmee hij telkens vooruit opent en het spel versnelt. ESPN ziet in Mokio een moderne spelverdeler die het positiespel van Ajax naar een hoger niveau tilt. "Zijn passing, zowel kort als lang, en zijn dribbel brengen tempo in het spel. Hij komt steeds diagonaal vrij net voor de verdediging en wordt daar voortdurend aangespeeld", aldus de sportzender. Hoewel Mokio zichzelf liever op de '8' ziet, blinkt hij ook op de controlerende '6'-positie uit. Voetbal International spreekt van een "intrigerende auditie" op die verdedigende middenveldpositie. Het medium looft vooral Mokio's energie en veelzijdigheid, al ziet het nog werkpunten in zijn defensieve positionering. "Maar als Ajax erin slaagt dat bij te sturen, dan hebben ze goud in handen." De jonge Belg kende al eerder een sterke voorbereiding, onder meer tegen Aarhus. Met zijn roots als verdediger koppelt hij fysiek vermogen aan spelintelligentie. Het feit dat hij al Belgisch jeugdinternational is, bewijst dat hij ook internationaal in de gaten wordt gehouden. Met het vertrek van Jordan Henderson en het uitblijven van een nieuwe aanwinst op ‘6’, lijkt Mokio stilaan zijn kans te grijpen. "Hij solliciteert nadrukkelijk naar een basisplaats", klinkt het eensgezind. John Heitinga zal binnenkort moeten beslissen: kiest hij voor ervaring of voor het frisse talent van Mokio?