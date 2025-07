De waarde van Nicolas Raskin stijgt: La Liga-club denkt aan Rode Duivel

Volgens de Spaanse pers volgt Real Betis Nicolas Raskin nauwlettend op. Raskin staat onder contract bij de Rangers tot 2027.

Nicolas Raskin komt net uit een succesvol seizoen bij Rangers. De Belgische middenvelder dit jaar indruk gemaakt met zijn consistentie. Natuurlijk wordt de Rode Duivel in de gaten gehouden door meerdere clubs.

Volgens het Spaanse medium MundoBetis volgt Real Betis Raskin. De Andalusische club zou hem op hun lijst van te volgen middenvelders voor de komende weken hebben gezet.

Met 5 doelpunten en 11 assists in 48 wedstrijden bij Rangers is Raskin verkozen tot speler van het seizoen door de fans van Rangers en staat hij in het Schotse Premiership elftal van het jaar.

Met een contract tot 2027 zal het niet gemakkelijk zijn om de voormalige Standard-speler weg te halen. De Schotse club zou meer dan 25 miljoen euro willen voor een vertrek. En volgens lokale bronnen wil de club zijn contract verlengen.

Op dit moment is er nog geen concreet bod, de Belg zou niet tegen een vertrek zijn. Hij had in een interview verklaard dat hij zich goed voelde bij de club, maar spelen in een top 5 competitie is verleidelijk.