Dit zijn de duurste JPL-spelers: verrassende naam op nummer één

CIES Football Observatory publiceerde een lijst met de tien meest waardevolle spelers uit de JPL en Eredivisie. Slechts twee Belgische clubs haalden de top tien, met opvallende verschillen tegenover Transfermarkt.

Het CIES Football Observatory zette deze week de tien spelers uit de JPL en Eredivisie met de hoogste marktwaardes op een rijtje. We komen hier slechts twee JPL-clubs in tegen.

De eerste Pro League-speler in het lijstje is Club Brugge-speler Christos Tzolis. CIES schat zijn waarde op 43,4 miljoen euro. Joel Ordonez komt op de derde plaats te staan.

Zijn waarde wordt op 40,6 miljoen euro geschat. Ardon Jashari is pas zesde met een geschatte waarde van 35,5 miljoen euro. De laatste JPL-speler in de lijst is Franjo Ivanovic van Union SG, die geschat wordt op 34,1 miljoen euro.

Met Mika Godts staat er ook een Belg in het lijstje. De 19-jarige winger van Ajax zou een marktwaarde van 33,3 miljoen euro hebben. Opvallend is dat Transfermarkt de waardes helemaal anders inschat.

De gerenommeerde website ziet Ardon Jashari als duurste JPL-speler (32 miljoen), Ordonez als tweede duurste (28 miljoen) en Christos Tzolis pas als derde (25 miljoen).