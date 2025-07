Fikse tegenvaller voor Besnik Hasi: Anderlecht had Ilay Camara hard nodig

Ilay Camara is geblesseerd en zal het begin van het seizoen van RSC Anderlecht missen. Een flinke klap die het team van Besnik Hasi aanzienlijk zal verzwakken.

Er lijkt echt een vloek te rusten op RSC Anderlecht. Terwijl blessures het seizoen 2024-2025 van paars-wit volledig hebben verwoest, begint het nieuwe seizoen weer met een blessure. Ilay Camara is enkele weken out.

Met drie weken afwezigheid zal Camara in ieder geval de eerste ronde van Anderlecht in Europa missen, en Besnik Hasi zal hopen dat de spierproblemen van de speler (die hij blijkbaar al aan het einde van vorig seizoen bij Standard had) niet langer zullen duren in de maand augustus.

Het profiel van de voormalige Luikse speler was erg belangrijk voor het project van Hasi dit seizoen. Hoewel hij vorig seizoen alleen op de linkerflank speelde bij Standard, kwam Camara om op korte termijn de afwezigheid van Killian Sardella (geblesseerd) aan de rechterkant op te vangen. Op die positie had hij schitterende prestaties geleverd bij RSCA Futures.

Thomas Foket werd teruggestuurd naar de B-kern en zal, behoudens een grote verrassing, niet meer spelen voor de club. Het zal dus Ali Maamar zijn die daar wordt geplaatst, en de Marokkaanse U20-international heeft niet per se zijn beste vorm laten zien tijdens de voorbereiding. Hij vindt dat zijn beste positie aan de rechterkant is, en hij zal de kans krijgen om dat te bewijzen.

De veelzijdigheid van Ilay Camara biedt Besnik Hasi ook verschillende systeemmogelijkheden. Met name een overgang naar drie centrale verdedigers, waarbij Camara dan de linkerkant (zoals bij Standard) zou bewandelen.