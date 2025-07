Genks jeugdproduct met verleden bij Internazionale en Beveren heeft opvallend avontuur beet

Hoe zou het nog zijn met Xian Emmers? Wel: de speler heeft een nieuwe club gevonden. Deze keer trekt hij naar de andere kant van de plas om er te gaan spelen bij Phoenix Rising. Hij maakte er zelfs al speelminuten.

Net als Zinho Vanheusden maakte Xian Emmers op heel jonge leeftijd deel uit van Inter Milaan. Een uitleenbeurt aan Waasland-Beveren bracht hem in het seizoen 2019-2020 terug in ons land.

Transfer naar Verenigde Staten

De middenvelder speelde uiteindelijk zelfs op een blauwe maandag acht matchen in de JPL. Via omzwervingen in Nederland belandde hij in 2022 bij het Roemeense Rapid Boekarest.

Bij de Roemenen liep het afgelopen winter helemaal uit de klauwen en dus was duidelijk dat het team hem niet langer op de loonlijst zou willen. Deze zomer is hij transfervrij vertrokken naar de Verenigde Staten.

Emmers tekende een contract bij Phoenix Rising in de USL Championship, het tweede niveau in het land. De spelmaker tekende er een contract tot het einde van het seizoen in november.

De 25-jarige Belgische jeugdinternational reageerde zelf ook meteen kort op de webstek van Phoenix Rising: “Dit is de eerste keer voor mij in de Verenigde Staten. Ik kijk uit naar deze nieuwe cultuur. Sport gaat in de VS over entertainment en dat is wat ik leuk vind.”