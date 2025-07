Union-voorzitter stelt zich vragen bij keuze van KRC Genk: "Het lijkt alsof niemand anders ervan wakker ligt"

Union Saint-Gilloise is de enige "grote" club in de Pro League die een klacht heeft ingediend bij de Mededingingsautoriteit tegen de hervorming van het kampioenschap. Alex Muzio, de voorzitter van USG, heeft dit toegelicht bij Het Nieuwsblad.

Union Saint-Gilloise wil dat de Belgische Mededingingsautoriteit zich bezighoudt met de hervorming van de Pro League en voorkomt dat de verplichte quota van vier U23-teams in de Challenger Pro League wordt ingevoerd. Daardoor werd Jong Genk na zijn degradatie gewoon opnieuw opgevist.

"We spreken over een team dat veertien punten behaalde uit 28 wedstrijden. Veertien! Jong Genk eindigde als laatste in de Challenger Pro League, het stond dus op een degradatieplaats, en tóch start het straks aan het seizoen in diezelfde Challenger Pro League", benadrukt Alex Muzio bij Het Nieuwsblad.

Racing Genk heeft deze regel gesteld als voorwaarde voor hun stem vóór de hervorming zonder Play-offs vanaf 2026-2027. Volgens Muzio heeft de Limburgse club haar standpunt bijgesteld toen hun U23-team dreigde te degraderen.

"Geloof je nu echt dat Genk voor de afschaffing van de play-offs had gekozen als het op die manier de U23 niet had kunnen redden? Lees er de interviews van de afgelopen jaren op na: Genk was pro play-offs. En nu ineens niet meer? Tsss."

Als de hervorming wordt geannuleerd door de Mededingingsautoriteit, kan er veel veranderen in de Challenger Pro League met een mogelijke degradatie van de Genkse U23. "Ik kan het niet genoeg benadrukken: het quotum van de belofteploegen in tweede klasse is niet goed voor het Belgische voetbal. Maar het lijkt wel alsof niemand anders in eerste klasse ervan wakker ligt. No one seems to care. Strange", besluit Muzio.