🎥 Lionel Messi laat van zich spreken met geniale assist, ex-spelers Gent, Mechelen en Standard doen netten trillen

Over het Kanaal blijft de MLS opwindend. Deze nacht hebben zowel Christian Benteke als Hugo Cuypers gescoord. En Lionel Messi deed ook opnieuw de monden openvallen, hoe kan het ook anders.

Hugo Cuypers is in topvorm met Chicago: al veertien doelpunten heeft hij gemaakt dit seizoen. De 28-jarige Luikenaar heeft opnieuw toegeslagen, deze keer in Montreal. De voormalige aanvaller van Malinwa en Gent liet zijn neus voor doelpunten zien om de score te openen.

Aan de tweede paal bij een counter geleid door Leonardo Barroso aan de rechterkant, zag Cuypers zijn ploeggenoot een poging wagen. Hij nam het hem niet kwalijk en duwde de terugkaatsende bal zelf in het doel nadat deze van de paal terugkwam.

In de tweede helft besliste Chicago de wedstrijd met de 0-2 goal van Jack Elliott op een hoekschop van Philip Zinckernagel. De ex-speler van Standard scoorde eerder rechtstreeks uit een hoekschop, nu was hij opnieuw beslissend (10 goals en 7 assists in 21 MLS-wedstrijden). Chicago staat tiende in de Eastern Conference.

Benteke ook op het scorebord

Ook in het Oosten speelde DC United zijn eerste wedstrijd onder René Weiler. De club uit Washington verloor met 2-1 op het veld van Columbus Crew. Christian Benteke liet echter van zich horen.

De Rode Duivel trok de stand gelijk aan het begin van de tweede helft door perfect met het hoofd een voorzet van rechts binnen te knikken. Niettemin was het niet genoeg om een geslaagd debuut te bezorgen aan zijn nieuwe coach, want Columbus Crew nam opnieuw de leiding, ditmaal om die niet meer af te staan. DC United staat momenteel veertiende in het klassement.

Christian Benteke with the well placed header to give @DCUnited the equalizer in Columbus 👊



📺 #MLSSeasonPass or Apple TV+: https://t.co/1p4UoqECCV pic.twitter.com/WLv7zYJN2o — Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025

En dan was er ook nog Lionel Messi. Die scoorde twee doelpunten, maar het is vooral zijn assist die andermaal de wereld rondgaat. Geniet gerust mee van de heerlijke bal: