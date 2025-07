🎥 Sponsor van de Supercup doet goed zijn best: opvallend beeld voor de aftrap

Voor de Supercup tussen Club Brugge en Union begon zagen we al een opvallend beeld. Sponsor Volkswagen deed zijn best en zorgde voor een leuke actie.

Zondagavond werd de Supercup op gang getrapt. Ieder jaar wordt het gezien als de officieuze start van het nieuwe voetbalseizoen in België.

Union SG en Club Brugge kijken elkaar in de ogen. Franjo Ivanovic opende na een klein kwartier de score en kon de thuisploeg en landskampioen zo op voorsprong zetten.

Club Brugge maakte later in de eerste helft gelijk vanop de stip. Christos Tzolis zette een strafschop die hij zelf versierde om. Vlak voor de pauze maakte Vanaken er nog 1-2 van na een hoekschop. Met die tussenstand gingen we ook de rust in.

Voor de wedstrijd kregen we al een opvallend beeld te zien. De Supercup wordt gesponsord door Volkswagen, vandaar ook dat het nu de 'Volkswagen Supercup' heet.

Om de samenwerking nog wat in de verf te zetten, kwam Volkswagen met een leuke actie. De nieuwe wedstrijdbal werd in een kleine auto van hun merk op het veld gereden. Iets wat in andere, grotere competities, al vaker werd gedaan. Nu zien we het ook in België.