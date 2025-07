Miljoenendeal richting België? 'Genk en Club Brugge gaan strijd aan met Ajax en Fiorentina voor gedroomde winger'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge en Genk hebben dezelfde speler op het oog om hun flank aanzienlijk te versterken. Met onder meer Ajax Amsterdam zijn er wel buitenlandse kapers op de kust. Wie gaat Cristian Volpato uiteindelijk binnenhalen?

Het lijkt onwaarschijnlijk dat je een selectie voor een WK weigert. Zeker als je 18 jaar bent. Toch is dat wat Cristian Volpato in 2022 deed voor het WK in Qatar.

De jongeling droomde er toen van om met Italië naar grote toernooien te gaan, ook al is de spelmaker/rechtsbuiten in Australië geboren. Volpato heeft de dubbele nationaliteit.

De ondertussen 21-jarige speler komt uit de jeugdlichtingen van AS Roma na een periode bij Sydney FC. In 2022 kreeg hij zijn eerste kansjes bij de A-kern van de Romeinen, daarna vertrok hij naar Sassuolo.

Waarheen trekt Volpato?

Het is daar dat hij ondertussen in de kijker loopt van heel wat ploegen. Ajax Amsterdam, Fiorentina, KRC Genk en Club Brugge worden bij de vele geïnteresseerde clubs genoemd voor de aanvallend ingestelde speler.

Goedkoop zal Volpato sowieso niet worden, maar zowel Genk als Club Brugge hebben natuurlijk wel wat geld op de bank staan. Het dossier wordt vanuit Italië alvast nauwlettend in de gaten gehouden.