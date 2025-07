Anderlecht en Club Brugge kunnen samen scouten voor Europees voetbal: paars-wit weet waar het zich mag aan verwachten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Deze week komt Anderlecht een eerste keer in actie in de Europa League. Als ze voorbij het Zweedse Häcken raken, dan weten we meteen ook wie de mogelijke volgende tegenstander wordt in de Europa League.

In de Europa League zal Anderlecht de Zweedse ploeg Häcken tegenkomen in de tweede voorronde. Bij een overwinning zou paars-wit moeten uitkijken naar een ontmoeting met de verliezer van een derde voorronde wedstrijd van de Champions League. Brann of Salzburg (ook voor Anderlecht) Anderlecht zal het bij een overwinning opnemen tegen de verliezer van het duel tussen SK Brann en Red Bull Salzburg. SK Brann Bergen is een team uit Noorwegen. Dit seizoen staan ze halfweg de campagne op de derde plaats in hun land, vorig seizoen werden ze tweede na Bodo/Glimt. Freyr Alexandersson (met een verleden bij KV Kortrijk en de IJslandse nationale vrouwenploeg) is er de coach. Salzburg is dan weer het team van Yorbe Vertessen. Club Brugge komt uit tegen de winnaars van die duels. Vangnet als het verkeerd zou lopen De wedstrijden in de derde voorronde worden gespeeld op 7 en 14 augustus. Als Anderlecht kan doorgaan, dan mogen ze naar de play-offronde van de Europa League waarvoor zal geloot worden op maandag 4 augustus. Bij een nederlaag zou Anderlecht terugvallen naar de derde voorronde van de Conference League. De loting daarvan is voorzien om 14 uur - dan komt ook Sporting Charleroi in de potten terecht voor hun mogelijke derde voorronde.