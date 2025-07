'Club Brugge heeft beet: laatste euvel lijkt voorbij voor miljoenentransfer'

Club Brugge heeft beet. Het heeft een absolute topspeler in huis weten te halen voor zo'n tien miljoen euro. Alle punten en komma's zijn eindelijk gezet, een akkoord lijkt ook gevonden over de terugkoopopties.

De transfer van Aleksandar Stankovic naar Club Brugge bleef een tijdje aanslepen. Sassuolo kwam ondertussen ook al op de proppen om de deal nog te proberen kapen, maar daar is geen sprake van.

Club en Inter Milaan hadden vorige week al een principeakkoord bereikt over de transfersom van de middenvelder. Maar over de terugkoopoptie die de Milanezen in de deal willen opnemen is er nog geen overeenstemming.

Terugkoopoptie vervat in deal

Nu lijkt er wel degelijk een deal gevonden zijn volgens sommige Italiaanse bronnen. Er zou een terugkoopovereenkomst voor twee jaar zijn. In 2026 bedraagt die 25 miljoen euro, in de zomer van 2027 zelfs 28 miljoen euro.

Stankovic al Club Bruges ☑️



10 milioni di euro nelle casse dell'Inter 💰



Recompra biennale. Nel 2026 da 25 milioni, nell'estate 2027 di 28 milioni. Prevista anche una percentuale da un'eventuale rivendita da parte del Bruges, che dovrebbe essere intorno al 10% ⚫🔵… pic.twitter.com/tjZTaep6Ab — Raffaele Caruso (@raffaelecaru) July 21, 2025

Er wordt ook een percentage van een eventuele doorverkoop door Club Brugge verwacht, dat rond de 10% zou moeten liggen.

Op die manier zouden de laatste punten en komma's nu wel degelijk in orde moeten gaan komen. Verwacht wordt dat in de loop van de week tot de handtekeningen zou kunnen worden overgegaan.