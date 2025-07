'Club Brugge vindt oplossing in Engeland voor doelman'

Josef Bursik lijkt dan toch op weg naar een uitweg uit Jan Breydel. De doelman kon nooit écht zijn stempel drukken in Brugge en dus waren ze bij blauw-zwart op zoek naar een oplossing voor hem. Die lijkt nu stilaan gevonden.

De supporters van Club Brugge konden nooit echt genieten van Josef Bursik. Nochtans kwam de doelman ooit met grote adelbrieven naar Jan Breydel.

In januari 2023 kwam hij op 21-jarige leeftijd in Brugge terecht vanuit Engeland. Op dat moment was hij de doelman van de U21-ploeg van The Three Lions en stond hij te boek als een groot talent.

Einde verhaal voor Bursik bij Club Brugge?

Een plaatsje verwerven bij Club NXT en daarna het vuur aan de schenen leggen van Simon Mignolet? Dat was het plan, maar het is er - mede door een zwaar kruisbandletsel - nooit echt van gekomen.

#Pompey interested in signing former England youth international goalkeeper Josef Bursik from Club Brugge



Portsmouth News https://t.co/X1oYLThGRD — PompeyNewsNow🎙PO4cast (@PompeyNewsNow) July 21, 2025

De speler ligt nog tot juni 2027 onder contract op Jan Breydel, maar bij Club Brugge willen ze hem laten gaan. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Hibernian in de Schotse Premiership.

Nu lijkt een vertrek echt onvermijdelijk en zou dat op definitieve basis worden. Het Engelse Portsmouth uit The Championship is volgens The News nadrukkelijk aan de mouw van Bursik aan het trekken.