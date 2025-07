Club Brugge wil vol huis op weg naar League Phase Champions League en komt met sterke actie

Club Brugge zal het op 12 augustus in eigen huis opnemen tegen het Noorse Brann Bergen of het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Blauw-zwart hoopt zoveel mogelijk supporters op post te zien in dat duel en doet daarom een stevige geste.

Club Brugge rekent ook in de Europese campagne dit jaar op de supporters. Zij kunnen als twaalfde man voor het verschil gaan zorgen om ook de League Phase van de Champions League te halen. Vol huis tegen Salzburg of Brann? In de derde voorronde wacht een duel met Brann Bergen of Red Bull Salzburg, in de eventuele play-offs later in augustus wordt dat Feyenoord, Fenerbahçe, Rangers, Panathinaikos, Plzen of Servette Genève. Voor het thuisduel op 12 augustus tegen Brann of RB Salzburg zullen abonnees alvast gratis naar de wedstrijd kunnen komen. Op die manier willen ze bij blauw-zwart voor een vol huis gaan op een dinsdagavond. Gratis voor abonnees "Opgelet: je komt niet met je abonnement binnen, maar moet op de ticketingsite als abonnee jouw gratis ticket claimen", klinkt het op de blauw-zwarte webstek. Want ook niet-abonnees krijgen later nog een kans om tickets te kopen voor het duel - afhankelijk van het aantal abonnees die geen ticket claimen. Club ID-members kunnen op 31 juli kopen, de vrije verkoop start op 1 augustus. Als abonnee kom je dus gratis naar de wedstrijd. De overige ticketprijzen vind je hieronder: Club ID-Member:

Noordtribune, Zuidtribune, West-beneden, Oost-beneden: €15

Oost-boven: €20

West-boven: €25

Vrije verkoop:

Noordtribune, Zuidtribune, West-beneden, Oost-beneden: €20

Oost-boven: €25

West-boven: €30