'Ex-speler Club Brugge vervoegt Edmilson (met verleden bij Standard) op exotische locatie'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ook deze zomer toont Saudi-Arabië zich erg actief om spelers die in Europa actief zijn naar hun competitie te halen. Een voormalige speler uit de Pro League die nu actief is in de Ligue 1 liet zich verleiden.

In de zoektocht naar versterkingen uit Europa heeft de Saoedische competitie haar oog laten vallen op Jean-Charles Castelletto. De voormalige speler van Club Brugge en Moeskroen staat op het punt om zich aan te sluiten bij Al-Duhail. Volgens Sacha Tavolieri is alles geregeld voor de 30-jarige verdediger, die zich voor drie seizoenen zal verbinden aan de Saudi Pro League en vier miljoen euro zal opleveren voor FC Nantes. Een succesvolle carrière in de Ligue 1 als opstap Al-Duhail is dezelfde club die in 2018 Edmilson Junior voor meer dan vijf miljoen overnam van Standard Luik. Nu speelt de Luikenaar op dertigjarige leeftijd ook nog steeds bij de club. ✅🇶🇦🐣 Tout est réglé pour Jean Charles Castelleto à Al Duhail SC. Le FC Nantes va récupérer €4M dans la transaction et le défenseur camerounais va s’engager pour les trois prochaines saisons sportives. #mercato #FCN #Qatar pic.twitter.com/M0xMCPOXK8 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 20, 2025 Voor Castelletto betekent deze transfer een mooi einde van zijn carrière op financieel vlak. Sinds zijn vertrek bij Club Brugge in 2017 heeft de Kameroense international zich bewezen als een vaste waarde in Frankrijk, met meer dan 160 wedstrijden in de Ligue 1 voor Brest en Nantes. De in Clamart geboren speler begon zijn carrière tien jaar geleden in België, toen Club Brugge 800.000 euro voor hem betaalde aan AJ Auxerre, om hem uiteindelijk uit te lenen aan Moeskroen en Red Star.