Aleksandar Stankovic-deal zo goed als rond: dit zijn de definitieve details rond Club Brugge-transfer

De overgang van Aleksandar Stankovic naar Club Brugge is zo goed als afgerond. De 19-jarige middenvelder ondergaat momenteel zijn medische tests bij blauw-zwart en tekent daarna een meerjarig contract.

Club Brugge telt zo’n 9 miljoen euro neer om de Servisch-Italiaanse belofte over te nemen van Inter. Stankovic geldt als een van de grootste talenten uit de Inter-opleiding. Hij is de zoon van voormalig topvoetballer Dejan Stankovic en was het afgelopen seizoen kapitein van Inter Primavera. Eerder speelde hij ook al op uitleenbasis bij Sampdoria in de Serie B, waar hij indruk maakte met zijn vista en leiderschap op jonge leeftijd.

Club Brugge onderhandelde wekenlang over de voorwaarden van de deal. Inter stond open voor een verkoop, maar wilde absoluut een terugkoopclausule in het contract. Uiteindelijk werd een compromis bereikt: Inter kan Stankovic na één seizoen terugkopen voor 23 miljoen euro en na twee seizoenen voor 25 miljoen euro.

Dat Club bereid is om zo’n stevig bedrag te betalen voor een speler die nog geen vaste waarde was bij Inter, toont het grote vertrouwen in zijn potentieel. Voor Club Brugge is het de tweede grote investering deze zomer, na de komst van de Braziliaanse flankspeler Forbs.

De komst van Stankovic past in het beleid van Club om jong, internationaal talent aan te trekken met het oog op sportieve én financiële meerwaarde. Eerder haalden ze al jongens als Ordonez, Onyedika en Jashari binnen op jonge leeftijd, en met succes.

De officiële aankondiging van de transfer wordt binnenkort verwacht. Als alles goed gaat, sluit Stankovic snel aan bij de groep van Nicky Hayen in aanloop naar de competitiestart en de Europese campagne van blauw-zwart.