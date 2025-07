"Excuses zijn er niet": Pär Zetterberg zet druk op Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht neemt het deze week op tegen BK Häcken in de voorrondes van de Europa League. Voor gewezen Anderlecht-icoon Pär Zetterberg toch een iets specialere wedstrijd.

Häcken staat momenteel pas achtste in de Zweedse competitie, en is dus op het eerste zich niet de grootste bedreiging voor paars-wit. De heenwedstrijd wordt gespeeld in het Lotto Park.

"Ik geef Anderlecht zeventig procent kans om door te stoten", zegt Zetterberg bij Het Nieuwsblad. "Ze hebben er alle belang bij om in Brussel het verschil te maken." Van de heenmatch moet extra geprofiteerd worden want Silas Andersen is geblesseerd. Hij wordt gezien als de beste speler van Häcken.

"Winnen ze met niet meer dan één doelpunt verschil, voorspel ik wel wat moeilijkheden in de terugwedstrijd. Excuses zijn er in mijn ogen niet, ze moeten doorgaan", gaat Zetterberg verder.

Bij de terugwedstrijd is hij een opvallende aanwezige, op uitnodiging van paars-wit. "Ik doe dat met plezier. Ik zal ook voor honderd procent achter Anderlecht staan. Het is voor altijd mijn club", besluit de Zweed.