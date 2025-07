Hasi tempert verwachtingen, maar onthult wel wat hij morgen al wil zien

Anderlecht begint donderdagavond aan zijn Europese campagne tegen BK Häcken, maar coach Besnik Hasi tempert de verwachtingen. "Op het niveau dat ik wil, zitten we nog niet. Maar ik wil wel intensiteit zien", klonk het op de persconferentie een dag voor de wedstrijd.

De voorbereiding was kort en de kern nog niet volledig. Huerta trainde pas deze week mee, Camara is nog geblesseerd en ook verdediger Simic ligt in de lappenmand. “Hij heeft een spierblessure, we weten niet hoe lang het zal duren”, aldus Hasi. Daardoor lijkt Marco Kana centraal achterin een kans te krijgen.

Hasi wil vooral patronen en dynamiek zien: “We hebben daar hard op gewerkt in de voorbereiding. In balverlies én balbezit moet het duidelijk zijn waar we naartoe willen. Daar zal ik vooral op letten.”

Over tegenstander Häcken is de coach duidelijk: “Ze willen voetballen, hebben een herkenbare speelstijl en weten wat ze doen. Met de komst van hun nieuwe coach zijn ze minder naïef geworden. Ze combineren ervaring met snelheid bij de jongeren.”

De coach is over het transferwerk voorlopig tevreden, al is de kern nog niet compleet. “De club heeft goed gescout. Middenvelders hebben we genoeg, in de aanval zitten we goed. Alleen defensief missen we nog iets na het vertrek van Vertonghen en Adryelson.”

Europees voetbal noemt Hasi van groot belang. “Het is belangrijk voor de uitstraling van Anderlecht, financieel en sportief. Het is ook een etalage voor onze spelers. We moeten dus gewoon door, zonder excuses.”

Tot slot benadrukte Hasi nogmaals het belang van tijd. “We zijn pas vier weken bezig. Het team is nog in opbouw, en naarmate we meer wedstrijden spelen, zal het niveau stijgen. Maar nu al verwacht ik grinta en scherpte.”