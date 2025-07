Dit snappen onze noorderburen niét: Kuyt gaat opnieuw in Nederland aan de slag, maar... blijft in Antwerpen wonen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dirk Kuyt moet FC Dordecht naar de Nederlandse Eredivisie leiden. Al zal de voormalige coach van Beerschot VA dat doen vanuit... Antwerpen.

Dirk Kuyt vertrok op het einde van vorig seizoen bij Beerschot VA. De Nederlander kon niet voorkomen dat De Mannekens opnieuw in de Challenger Pro League aan de bak moeten.

Lang heeft Kuyt echter niet zitten wachten op een nieuwe uitdaging. Arne Slot wou de voormalige aanvaller van Liverpool FC er graag bij als assistent op Anfield Road, maar dat zag Kuyt niet zitten.

Opnieuw in Nederland aan de slag

Kuyt tekende een contract tot het einde van het seizoen bij FC Dordrecht. De opdracht is simpel: De Schapekoppen van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie loodsen.

Toch opvallend: de Nederlander blijft in Antwerpen wonen. "Belgen gaan helemaal anders met me om dan Nederlanders", klinkt het bij Kuyt bij Radio 538. "in België word ik met alle respect behandeld."

Belgen gaan helemaal anders met me om dan Nederlanders

Voor de liefhebbers: de afstand tussen Antwerpen en Dordrecht is een slordige negentig kilometer. Al kunnen die eerste kilometers 's ochtends natuurlijk wel in volle stilstand worden afgewerkt…