Is hij dé zomeraanwinst van Anderlecht? "Het is een eer om hem op te volgen"

Nathan Saliba kon niet dromen van een beter debuut in het shirt van RSC Anderlecht. De Canadese middenvelder scoorde met zijn eerste baltoets.

Nathan Saliba arriveerde zondag met een grote glimlach voor zijn eerste post-match interview, en dat is niet verrassend. De Canadees beleefde een droomdebuut in de Jupiler Pro League. En dat is nog zacht uitgedrukt.

"Ik heb letterlijk van dat eerste doelpunt gedroomd de afgelopen nacht. Maar om dat in realiteit te zien gebeuren...", lachte Saliba. "Ik probeer altijd richting de bal te gaan bij een corner, en Ludwig gaf me een zeer goede pass. Het was zo gek dat ik dacht dat het nep was, dat ik niet gescoord had (gelach)."

Dit doelpunt betekent des te meer voor hem omdat zijn familie op de tribune zat. "Inderdaad, mijn ouders en zus zaten op de tribunes", zegt hij met zijn typisch Quebecse accent. "Het was de laatste wedstrijd die ze bijwoonden voordat ze terug naar Montreal vertrokken, dus ik ben erg blij dat ik ze deze herinnering kan geven."

Kan Saliba een vaste waarde worden?

Op individueel niveau kan Nathan Saliba ook blij zijn dat dit doelpunt hem helpt om zijn plek te veroveren. De concurrentie is sterk op het middenveld en de Canadees wordt met grote verwachtingen gevolgd, als een echte Renard-aanwinst. Voor het eerst zijn de Canadese netwerken van de sportdirecteur van Anderlecht gebruikt.

"Ik zou niet zeggen dat dit extra druk op me legt, nee. De druk was er sowieso toen ik tekende bij een grote club als Anderlecht, dat verandert niets. De aanwezigheid van Olivier helpt me gewoon om me te integreren", relativeert Saliba, die de eerste Canadese speler is die scoort voor RSCA sinds Tomasz Radzinski.

"Ik weet dat hij hier goede herinneringen heeft achtergelaten en het is een eer om hem op te volgen. Ik weet dat ik hetzelfde rugnummer als hem heb gekozen, maar dat is puur toeval en niets meer", verzekert hij. "Mijn aanpassing verloopt erg goed, ik heb een paar goede weken voorbereiding gehad. Mijn rol in dit dubbele pivot is ideaal voor mij."

Hij zal nu moeten bevestigen. "Net als iedereen is mijn doel om zo veel mogelijk te spelen, maar het niveau hier is hoger, de concurrentie is van hoog niveau. Het is aan mij om te doen wat ik moet doen om zo veel mogelijk te spelen", besluit Nathan Saliba.