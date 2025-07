Zulte Waregem gelooft volop in jeugdproduct KAA Gent en laat in één adem Simons vertrekken

Zulte Waregem is met een puntendeling aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League begonnen. Hoopgevend voor wat nog komen gaat, zoveel is duidelijk. Ondertussen zijn er ook een aantal knopen doorgehakt.

Zo heeft de 22-jarige Yannick Cappelle zijn contract bij SV Zulte Waregem verlengd. De linksvoetige flankspeler tekende een nieuwe overeenkomst van drie seizoenen, met een optie voor een extra jaar aan de Gaverbeek. Cappelle begon zijn carrière bij de jeugd van KAA Gent en maakte in 2019 de overstap naar de Elindus Arena. "In 2023 maakte hij zijn debuut in de A-kern tijdens de Beker van België, in de overwinning tegen Cercle Brugge. Tijdens het kampioenenjaar 2024-2025 brak Cappelle definitief door: hij kwam tien keer in actie en liet zich opmerken in het rood-groene shirt." Onze youngster op de flank blijft! 😍



✍️ De linksvoetige flankspeler tekent een nieuwe overeenkomst van drie seizoenen, met een optie voor een extra jaar aan de Gaverbeek.



🔗 Alle info op https://t.co/9lONFvfgw8#essevee pic.twitter.com/sXwFrfQUYL — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) July 29, 2025 "Met zijn nieuwe contract ligt Cappelle de komende drie seizoenen vast bij Essevee", aldus Essevee op haar webstek. Simons vertrekt Cappelle zelf reageerde ook op de site: "Ik ben ongelofelijk blij dat ik bij Essevee verder mag bouwen aan mijn carrière. Mijn doelpunt tegen Seraing en vooral het behalen van de titel zijn tot nu toe de mooiste momenten uit mijn carrière. Essevee heeft me al veel gegeven, en ik hoop de komende jaren iets terug te kunnen doen." Aanvaller Jevon Simons wordt dan weer door Essevee uitgeleend aan De Graafschap. Dat team komt volgend seizoen uit in de Keuken Kampioen Divisie. De club wil hem veel succes wensen in Nederland.