Anderlecht duwt publiekslieveling naar de uitgang, maar die laat zich niet onder druk zetten

RSC Anderlecht startte het nieuwe seizoen met een overtuigende 5-2-zege tegen Westerlo, maar niet iedereen viel op door zijn aanwezigheid. Analist Thomas Chatelle stelde bij Het Belang van Limburg grote vragen bij de opvallende afwezigheid van Theo Leoni in de selectie.

Volgens Chatelle was het middenveld van paars-wit wel degelijk in orde tegen Westerlo, maar viel het hem op dat zowel Mario Stroeykens als Theo Leoni niet in de basis stonden. Stroeykens zat nog op de bank, maar Leoni verdween zelfs volledig uit de wedstrijdselectie. "Dat zijn toch harde keuzes", aldus Chatelle.

Voor Stroeykens ziet Chatelle nog een mogelijke verklaring. De jonge spelmaker staat in de belangstelling van buitenlandse clubs, en er wordt gefluisterd dat Anderlecht bewust voorzichtig met hem omspringt met het oog op een mogelijke transfer.

Bij Leoni ligt dat volgens Chatelle anders. “Ik krijg de indruk dat ze hem via een achterpoortje richting de uitgang duwen", stelt hij scherp. Die vaststelling wekt verbazing, want Leoni groeide de voorbije seizoenen uit tot een publiekslieveling en belichaamt het Anderlecht-DNA.

Leoni, inmiddels 25, brak laat door bij de A-ploeg, maar schopte het intussen al tot 88 wedstrijden in het eerste elftal. Zijn werklust en trouw aan de club maakten hem lange tijd onmisbaar, zeker in moeilijkere sportieve periodes.

Intussrn zit hij ook niet in de selectie voor de Europese match in Zweden. Een duidelijk signaal dat hij weg moet, maar Leoni mag binnen zes maanden vrij onderhandelen over een transfer en is niet geneigd de club nu te verlaten als er zich niets interessants aanbiedt. Intussen gedraagt hij zich heel professioneel, maar laat zich wel niet naar eender welke club duwen.