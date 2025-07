Dan toch nog een vertrek? Ploeg van Rode Duivels ziet Christos Tzolis als 'goedkope optie'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Christos Tzolis heeft zich in zijn eerste seizoen bij Club Brugge ontpopt tot een van de revelaties van de Jupiler Pro League. Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven, en nu lijkt Napoli serieus werk te maken van een mogelijke transfer van de Griekse flankaanvaller, zo meldt Transferfeed.

Een seizoen om u tegen te zeggen

Met 21 doelpunten en 16 assists in 56 wedstrijden heeft Tzolis zijn visitekaartje afgegeven. Zijn snelheid, dribbelvaardigheid en scorend vermogen maken hem tot een nachtmerrie voor verdedigers. Club Brugge beloonde zijn prestaties met een contractverlenging tot 2029, waarmee het vertrouwen in zijn potentieel werd bevestigd.

Napoli’s zoektocht naar versterking

De Italiaanse topclub Napoli is op zoek naar jonge, dynamische spelers die passen binnen hun vernieuwde sportieve strategie. Na het mislopen van Dan Ndoye richt de club zich op alternatieven zoals Tzolis, die niet alleen sportief interessant is, maar ook financieel binnen bereik ligt.

Financiële en contractuele context

Hoewel Transfermarkt zijn waarde op 25 miljoen euro schat, ligt de afkoopsom in zijn nieuwe contract op 30 miljoen euro. Dat plaatst Club Brugge in een sterke onderhandelingspositie. Napoli zal dus diep in de buidel moeten tasten als het Tzolis daadwerkelijk wil binnenhalen.

Concurrentie op de loer

Napoli is niet de enige gegadigde. Bologna, Roma en Sporting CP hebben eveneens interesse getoond. Vooral Bologna ziet in Tzolis een ideale vervanger voor Ndoye, die naar Nottingham Forest vertrok. De strijd om zijn handtekening belooft dus intens te worden.

Tactische meerwaarde voor Napoli

Onder coach Antonio Conte wil Napoli het aanvallende compartiment vernieuwen. Tzolis past perfect in dat plaatje: een flankspeler met diepgang, scorend vermogen en tactisch inzicht. Zijn profiel biedt mogelijkheden in meerdere systemen, wat hem extra aantrekkelijk maakt voor de Napolitaanse staf.

Brugge houdt de deur voorlopig dicht

Ondanks de buitenlandse belangstelling blijft Club Brugge bij zijn standpunt: Tzolis is niet te koop. Zowel de club als de speler geloven in een verdere samenwerking. Toch weet iedereen in het voetbal: een monsterbod kan alles veranderen. Wordt vervolgd.