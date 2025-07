Vurig karakter of kort lontje? Englebert doet boekje open over Bertaccini vlak voor toptransfer naar Anderlecht

Adriano Bertaccini lijkt op een zucht van een toptransfer. Gaëtan Englebert, ex-Rode Duivel en sportief directeur, kent de spits goed en deelt zijn inzichten - zowel over diens kwaliteiten als over zijn vurige karakter.

Van amateur tot prof: een opmerkelijke opmars

In 2023 werd Bertaccini weggeplukt door Club Luik, toen nog actief in de tweede klasse. Onder de vleugels van Englebert groeide hij snel, met elf doelpunten in een half seizoen. STVV haalde hem meteen binnen, en sindsdien blijft hij indruk maken. “Bij elke stap was er twijfel,” aldus Englebert in Het Nieuwsblad, “maar hij past zich steeds aan en bewijst zichzelf.”

Klaar voor een topclub

Englebert ziet geen reden om te twijfelen aan Bertaccini’s potentieel. “Ik heb geen twijfel dat hij klaar is voor een topclub in België,” stelt hij. Volgens hem zal Adriano nóg beter renderen wanneer hij bediend wordt met meer kwaliteit. “Zijn goals dit seizoen tonen zijn klasse.”

Meer dan een counterspits

“Je kan hem gebruiken in de diepte, maar ook bij weinig ruimte weet hij zich te positioneren,” zegt Englebert. Bertaccini beschikt over scorend vermogen, techniek en inzicht. Hij is geen typische targetspits, maar wel een complete aanvaller: iemand die de bal kan bijhouden, wegdraaien én afwerken.

Karakter met een randje

Bertaccini’s temperament is iets wat niet onbesproken blijft. Englebert erkent dat de aanvaller één keer ontplofte op training bij Club Luik. “Maar dat gebeurt overal,” nuanceert hij. Toch gaf hij toe dat er soms opmerkingen waren over Adriano’s inzet. “Zolang hij er staat tijdens de match, en dat doet hij altijd.”

Omgaan met druk en verwachtingen

Englebert begrijpt dat het mentaal soms moeilijk is voor een jonge speler die droomt van het profvoetbal. “Elke voetballer wil zich gewaardeerd voelen,” merkt hij op. In een grotere club zal Bertaccini die waardering moeten zoeken binnen een bredere staf. Dat vergt aanpassing – en emotionele controle.