5 redenen waarom Charleroi goede kans maakt om door te stoten in Europa

Sporting Charleroi ontvangt donderdagavond Hammarby in de tweede voorronde van de Conference League. Na een doelpuntloos gelijkspel in Zweden in de heenwedstrijd, moeten de Zebra's absoluut winnen voor hun publiek om het Europese avontuur voort te zetten. Hier zijn 5 goede redenen om te geloven.

1. Het publiek

Dit eerste punt is vrij voor de hand liggend, maar toch van groot belang. De Zebra's zullen spelen voor hun eigen publiek tijdens deze terugwedstrijd.

En het is duidelijk dat de supporters van Charleroi aanwezig zullen zijn. Alle tickets zijn verkocht. De wedstrijd zal dus voor een uitverkocht huis gespeeld worden. Zal dit de Zebra's nog meer motiveren? Absoluut. Dit belooft een sfeervolle ambiance in de gangen van het Stade du Pays de Charleroi.

2. De mentaliteit

Sporting Charleroi heeft al twee wedstrijden gespeeld dit seizoen. Het resultaat? Twee gelijke spelen. Eerst was er het gelijkspel tegen Hammarby, en afgelopen zondag ook tegen OH Leuven (2-2).

Afgelopen weekend hebben de Zebra's met veel inzet dat gelijkspel weten binnen te halen. Met een achterstand van 2-0 tot de 90e minuut, wisten de spelers van Charleroi de stand gelijk te trekken.

Trainer Rik De Mil heeft een groep gebouwd met een sterk karakter. Deze vechtlustige mentaliteit kan de Zebra's naar succes leiden. Dit gelijkspel was vanuit mentaal oogpunt erg belangrijk, zoals coach Rik De Mil uitlegde aan onze microfoon: "Mentaal gezien is dit een erg goed resultaat. We hebben veel kwaliteit verloren tijdens de transferperiode, maar we blijven ons spel tonen en een hechte groep vormen."

3. Defensief sterk

Het defensieve duo Aiham Ousou en Cheick Keita hebben bewezen dat ze solide zijn. Vaak goed gepositioneerd, zijn deze twee centrale verdedigers een belangrijke troef voor het team.

Aan de linkerkant van de verdediging zou Mardochée Nzita mogelijk afwezig kunnen zijn vanwege een blessure aan de enkel. Zijn vervanger, Vetle Dragsnes, die al tegen OH Leuven heeft gespeeld, is hoe dan ook in topvorm. Hij scoorde afgelopen zondag de gelijkmaker tegen OH Leuven. Op de rechterflank zal Jeremy Petris naar verwachting starten. Een speler die even belangrijk is voor Charleroi.

4. Een blanco score in de heenwedstrijd die alles open laat

Het gelijkspel in Zweden is een positief resultaat voor de Zebra's, omdat het hen nu toestaat om het werk voor eigen publiek af te maken.

Als Charleroi had verloren, zou de situatie heel anders zijn geweest. Een overwinning zou het spelen van deze wedstrijd thuis wellicht comfortabeler hebben gemaakt, maar nu is nog alles mogelijk.

De naam van de volgende tegenstander (bij eventuele kwalificatie) lijkt al bijna bekend te zijn, aangezien de Noren van Rosenborg met 5-0 wonnen in de heenwedstrijd tegen Banga. De terugwedstrijd vindt vandaag plaats om 18:00 uur.

5. Individuele spelers die het verschil kunnen maken

De individuele kwaliteiten van de Zebra's kunnen ook een troef zijn. Nieuwkomer Jakob Napoleon Romsaas, Nikola Štulić en Antoine Bernier kunnen het verschil maken in bepaalde acties.

Het blijft afwachten of ze donderdagavond in topvorm zullen zijn. De Zebra's hebben misschien geen "grote sterren", maar wel spelers die op elk moment het verschil kunnen maken. Štulić heeft zijn team vorig seizoen vaak uit lastige situaties gered.