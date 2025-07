Frédéric Frans legt uit waarom hij Sporting Hasselt verliet voor RWDM

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RWDM heeft met Frédéric Frans onlangs zijn nieuwe hoofdtrainer binnengehaald. Hij kwam verrassend over van Sporting Hasselt, waar hij nochtans goed zat.

RWDM heeft kort voor de start van de Challenger Pro League toch een nieuwe hoofdtrainer kunnen aanstellen. Heel de zomer lang waren de Brusselaars op zoek.

Frédéric Frans kwam uiteindelijk over van Sporting Hasselt. De coach moest daar zeker niet weg. Toch een opvallende transfer, maar Frans licht zijn keuze toe.

"Er is contact opgenomen met mij en Sporting Hasselt, daarna is het heel snel gegaan. Op vier à vijf dagen was alles beklonken", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"We hadden een fantastisch project bij de Spor met fantastische voorzitters. Een club die van ver kwam en die we verder wilden brengen", gaat hij verder. Sporting Hasselt hoopt snel in het profvoetbal terecht te komen.

"Dat was heel goed aan het lukken, maar soms komt er een trein voorbij waar je op moet springen, net zoals Sporting Hasselt zo’n trein was toen ik de Beerschot-beloften trainde", besluit hij.