Héél koude douche in slotseconden: Europees avontuur van Charleroi is voorbij

De Europese droom van Sporting Charleroi is na amper twee wedstrijden aan diggelen geslagen. De Belgische clubs mogen deze avond héél snel vergeten.

RSC Anderlecht mocht eerder deze avond al een kruis maken over de groepsfase van de Europa League. De Belgische recordkampioen moet via de laatste voorronde richting Conference League.

Voor Sporting Charleroi is het avontuur voorbij. En het werd in de slotseconden van de verlengingen héél stil in Het Zwarte Land. Een strafschoppenserie was De Zebra's niet gegund.

Géén vangnet, géén herkansing

Nikola Stulic knokte Charleroi kort na rust opnieuw in de wedstrijd. De Henegouwers waren op achterstand gekomen na een twintigtal minuten voetballen.

We leken af te stevenen op strafschoppen, maar in de allerlaatste minuut van de verlengingen sloeg Hammarby IF toe. Victor Eriksson is de naam van de naam die Mambourg niet snel zal vergeten, 1-2.

Belgische rotavond

Voor Charleroi is de Europese droom voorbij. Geen vangnet, geen herkansing. Rik De Mil en zijn troepen dienen zich vol op de Belgische competitie te richten. Anderlecht krijgt dat vangnet wél toegeworpen.